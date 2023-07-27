Врач Малиновская заявила, что вишневая наливка помогает бороться со страшным последствием COVID-19

Несмотря на то, что пандемия коронавируса нового типа уже ушла в прошлое, ее последствия сказываются на многих людях до сих пор. Те, кто переболел COVID-19, все еще борются с осложнениями коварного недуга.

Помочь им в этом, по мнению врача-физиотерапевта Видновской РКБ Светланы Малиновской, может доступная каждому обыкновенная сезонная ягода — вишня. Мало кто знает, что она препятствует образованию тромбов.

«Дело в том, что одним из наиболее частых последствий перенесенного ковида является тромбоз. Это очень опасное явление для организма. При тромбозе в каком-либо отделе сердечно-сосудистой системы возникает сгусток крови, часть которого может оторваться и мигрировать по организму», — рассказала Малиновская в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Врач отметила, что при тромбозе левого предсердия или желудочка оторвавшийся тромб попадает в аорту, а оттуда — в сосуды сердца, что может привести к развитию инфаркта миокарда. А вот тромбы, попавшие в артерии головы, становятся причиной ишемического инсульта. Тромбы в кишечнике, в свою очередь, чреваты некрозом кишки, а в конечностях — гангреной.

«Если тромб первично возникает в ногах, то, оторвавшись, он попадает в легочные артерии, что вызывает тяжелую сердечно-легочную недостаточность, которая часто приводит к смерти», — добавила эксперт.

Оказывается, всем известная и многими любимая вишня скрывает в себе особенно ценные свойства. Мякоть этой ягоды, по словам врача, содержит значительное количество веществ, которые снижают свертываемость крови и мешают образованию тромбов.

«Умеренное потребление ягоды помогает предупредить и предотвратить одно из самых опасных последствий COVID-19. Наиболее полезно употребление свежей вишни. Приветствуются компоты, джемы и даже выпечка с витаминной начинкой. А вишенкой на торте для гурманов может стать домашняя наливка из сезонной ягоды. Главное — в меру», — предупредила медик.

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