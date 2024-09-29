Врач Марнова перечислила опасные растворы для полоскания горла

Многие растворы, которые люди привыкли использовать в домашних условиях, не подходят для снятия боли в горле, а также могут представлять опасность. Об этом «Газете.Ru» рассказала оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Светлана Марнова.

Как отметила врач, полоскания и спреи смягчают слизистую горла и снижают боль, но временно. Такие средства лишь вспомогательные, так как не избавляют от бактерий и вирусов. Многие агрессивные средства, в том числе и народные, могут вызвать ожог слизистой, головокружение, тошноту.

Одно из популярных домашних средств — перекись водорода. Марнова пояснила, что состав вещества не способен снять вирусную нагрузку и симптомы болезни. При этом эффективность йода тоже под сомнением.

«В исследовании 2005 года в Японии сравнили эффективность полоскания горла раствором с йодом и обычной водой. Пациенты, которые полоскали горло водой три раза в сутки, сообщали о меньшем числе симптомов простуды. Раствор йода не влиял на симптомы. Исследование было несовершенным, поэтому не доказывает неэффективность йода однозначно. Точно отказаться от растворов йода нужно людям с заболеваниями щитовидной железы и с риском аллергической реакции на йод», — добавила врач.

Врач отметила, что самыми эффективными считаются солевые растворы. Как раз такие смеси, как пояснила специалист, смягчают симптомы и сокращают длительность коронавируса. Аналогично можно сказать про хлоргексидин, однако его важно применять только в виде 0,05%, и 0,1%, но не слишком часто. Слишком активное использование вредит цвету эмали и изменению вкусовых ощущений, может вызвать проблемы с ЖКТ.

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