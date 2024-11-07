Врач Морозов: существует восемь эффективных способов не переедать

Переедание вызывает повышенное получение углеводов, сахаров, переизбыток жира. Все это превращается в лишний вес. При более обильном употреблении пищи можно столкнуться с ожирением, которое ведет уже к более серьезным заболеваниям. По этой причине следить за питанием важно каждый день, предпочитая вредным продуктам более полезные и разрабатывая удобные схемы.

Врач Морозов отметил, что некоторые привычки помогут не переедать. Например, можно выпивать стакан воды за 15 минут до еды и принимать добавки пиколината хрома, которые помогут снизить чувство голода. Также Морозов рекомендует начинать прием пищи с зеленых овощей.

Среди неочевидных советов: выбирать темную небольшую посуду, сбивать чувство повышенного аппетита ароматами лаванды и мяты.

«Центры насыщения едой и водой крайне схожи и находятся по соседству, из-за этого люди часто путают жажду и голод, выпив 200-300 мл стакан теплой воды вы через 10-15 минут будете наверняка знать, реальное чувство голода вы испытывали или ваш организм спутал с ним жажду и вам вовсе необязательно сейчас есть», — объяснил специалист.

Интервальное голодание и кето-диета также могут стать выходом. Однако в этом случае важно получить консультацию врача, так как способы подходят далеко не всем.

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