Врач Москвичева рассказала, как не набрать лишний вес после похудения

Врач-невролог высшей категории Александра Москвичева в беседе с RuNews24.ru рассказала, как не потолстеть снова после борьбы с лишним весом.

В первую очередь специалист советует найти увлечение, которое будет приносить удовольствие не меньше, чем еда. Например, если хочется собраться за едой с друзьями или семьей, то можно перенести пикник в парк и провести время за бадминтоном или игрой в мяч.

Еще одним советом врача стало ведение пищевого дневника. Туда можно записывать еду, калорийность и вес. Делать это можно в удобном формате, например, через приложение на мобильном устройстве. Со временем такой контроль может не понадобится, но важно первое время после похудения ввести правильные пищевые привычки.

«Еще стоит обращать внимание на маркировки продуктов при выборе в магазине: многие производители вводят наглядные яркие обозначения компонентов в составе, которые стоит употреблять в ограниченном количестве или стараться избегать вовсе. Таким образом, если завтрак получился не очень «полезным», всегда есть возможность сбалансировать его продуманным обедом и ужином», — говорит эксперт.

И самое главное: если килограммов становится больше, несмотря на усилия, важно обращаться к специалисту. Проблема может крыться в заболеваниях, которые затрудняют процесс похудения. Вместе с врачом можно составить план физнагрузки и питания, что куда безопаснее самостоятельных экспериментов.

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