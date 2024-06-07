Врач Мухамадьяров: кондиционеры без чистки распространяют бактерии и грибки по квартире

Врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров рассказал в беседе с RT о правилах пользования кондиционера без вреда для здоровья. Он напомнил, что эта техника периодически нуждается в чистке.

Как напомнил специалист, оптимальный режим работы кондиционера: +22...+24 °C. Потоки холодного воздуха нужно направлять на верх, почти на уровень потолка. Это позволит не переохладиться и не получить простуду.

Также важно при возвращении домой после жаркой прогулки включать кондиционер на 3—4 °C ниже уличной температуры, снижая ее постепенно (раз в 30 мин.).

«При этом важно понимать, что большинство систем кондиционирования не обеспечивает воздухообмен, то есть они лишь охлаждают воздух, находящийся в помещении, многократно пропуская его через себя. Чтобы болезнетворные бактерии, накопившиеся в воздухе и на внутренних компонентах устройства, не распространялись по комнате, рекомендуется впускать в помещение новый воздух каждые 15—30 минут или использовать кондиционер вместе с бризером — устройством, которое обеспечивает приток свежего воздуха с улицы», — порекомендовал врач.

Отсутствие свежего воздуха и чистки кондиционера приведет к распространению бактерий и грибка по квартире. За дезинфекцией техники нужно обратиться к специалистам. Самостоятельно можно промывать фильтры. Делать это нужно каждые две или три недели, если кондиционер использовался активно. В нем часто накапливается пыль, шерсть, волосы и другие неприятные мелочи. Если их не убрать, они станут летать по квартире и попадать в легкие, что не менее вредно, чем бактерии и грибки.

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