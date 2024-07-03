Врач Мухина заявила об опасности мяса с картошкой для зрелых и пожилых людей

Врач-диетолог и нутрициолог Марият Мухина рассказала RuNews24.ru о правильном рационе в зрелом и пожилом возрасте. Она отметила, что многие популярные сочетания на самом деле представляют угрозу для здоровья.

По словам Марият Мухиной, особенно тяжело организму переваривать и усваивать жареную пищу. Сочетание картошки и мяса в этом случае создает еще больше нагрузки на ЖКТ за счет обилия белка и крахмала. Даже молодым людям не рекомендуют увлекаться такими блюдами, а старшим тем более желательно пересмотреть рацион.

При этом специалист отметила, что картофель не является полезной пищей. Его лучше заменить на другие тушеные овощи, киноа или другие крупы. Что касается мяса, то его лучше варить.

Нежелательно также увлекаться молочными коктейлями с бананом. Дело в том, что фрукт при пережевывании хорошо усваивается за счет слюны. Если измельчить желтый плод, то он станет слизью, которая затруднит перистальтику ЖКТ.

Также специалист отметила вред американского завтрака из-за того, что чаще всего в него включают кофе с молоком и апельсиновый сок. Сочетание неудачное, осложняющее переваривание и способное вызвать неприятные реакции. Углеводы после напитков в этом случае также будут усваиваться очень плохо, вызывая тяжесть.

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