Врач Намазова-Баранова рассказала, как с помощью медицины продлить жизнь детей

Внештатный специалист Минздрава России Лейла Намазова-Баранова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, как медицина способна продлить жизнь детей, и почему никому не стоит отказываться от прививок.

Так называемое движение антиваксеров не только сомнительно с точки зрения медицины, но и опасно. Ведь именно благодаря появлению прививок у людей увеличился срок жизни. Вакцины сыграли решающую роль в борьбе с болезнями, и именно они помогли спасти тысячи и миллионы жизней. Как подчеркнула Лейла Намазова-Баранова, важность прививок неоценима и важна для долгой жизни взрослых и детей.

«А такие заболевания, как корь, полиомиелит, менингит, коклюш и другие, могут, безусловно, привести не только к серьезной инвалидности, но и к смерти, однако именно вакцинация обеспечивает безопасный и эффективный способ защиты детей от этих угроз», — объяснила врач.

Родителям в очередной раз напомнили, что инфекция способна сразить любого, даже совершенно здорового человека. Вирусы бывают с последствиями, давая толчок для развития онкологии и тяжелых болезней.

Постоянно болеющие дети часто теряют любознательность в первые года жизни, закрывая себе массу возможностей в будущем. Инфекции могут помешать этому, нарушив физическое, ментальное и когнитивное здоровье.

Таким образом, вакцины с малых лет закладывают фундамент в здоровую жизнь человека.

Ранее сообщалось, что дерматолог рассказала, какие изменения кожи говорят об «истинном» старении.