Врач нашла возможную причину развития ХОБЛ у Михаила Ефремова

Врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа предположила, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) могла появиться у актера Михаила Ефремова из-за курения. Об этом специалист рассказала в беседе с RT.

Как напомнила врач, у человека объем легких значительно меньше того, что нужно. Вредные привычки и другие факторы могут сократить размеры, навредить слизистым и так далее. Причиной же развития ХОБЛ, чаще всего, является курение или недолеченные болезни.

«Хронический воспалительный процесс. Он долгое время находился в тяжелых условиях. Мог после бронхита, пневмонии какой-то воспалительный процесс остаться. Он лечится, для этого есть большое количество препаратов», — объяснила Лапа.

ХОБЛ лечит современная медицина: для этого работают пульмонологи и аллергологи-иммунологи.

Напомним, актер Михаил Ефремов отбывал наказание за смертельное ДТП в колонии. Его выпустили по УДО по решению суда. Знаменитость выйдет из места заключения 7 апреля.

Ранее сообщалось, что Ефремов решил отправиться по врачам в Москве сразу после выхода из колонии.