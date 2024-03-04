Врач Насонов: аутоиммунные заболевания чаще поражают женщин
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Академик РАН Евгений Насонов рассказал сайту aif.ru, почему заболевания аутоиммунного типа чаще встречаются у женщин, и как это связано с гормональным фоном.
Заболевания аутоиммунного характера изменяют всю суть иммунитета: вместо защиты организма от внешних угроз он начинает атаковать здоровые органы и ткани. Как объяснил специалист, все дело в эстрогенах. Они помогают женщинам жить дольше, стимулируя иммунную систему. Однако у этого активного стимула есть обратная сторона. Именно повышенное количество эстрогенов и другие факторы провоцируют аутоиммунные заболевания, которые являются главной причиной преждевременной смерти женщин до 65 лет. Болеющие автоматически попадают в группу «сердечного риска».
Главная опасность аутоиммунных заболеваний в сочетании с развившимися проблемами с сердцем и сосудами в том, что в этом случае не помогут традиционные профилактики, такие как снижение веса и контроль давления.
Лечение аутоиммунных заболеваний проводит только специалист. Как правило, назначают противовоспалительные препараты и лекарства, способные подавлять иммунную систему.
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