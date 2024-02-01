Врач Назаренко предупредила о риске развития заболеваний из-за плохой печки в машине

Врач-терапевт Яна Назаренко в беседе с «Газетой.ру» объяснила, в чем вред печек в автомобилях, и какую опасность скрывает климат-контроль.

В холодные сезоны очень важно качественно прогревать машины, так как водителю угрожает множество заболеваний при низких температурах. Как напомнила Назаренко, главное — держать ноги в тепле. Если транспорт плохо прогрет, а климатическая система работает с трудом, то это может привести к ряду осложнений со здоровьем.

«Очень важно держать ноги в тепле, так их переохлаждение может привести к возникновению множества болезней: заболеваниям мочевыделительной системы и суставов, а также стать причиной воспаления легких», — предупредила специалист.

К тому же, замерзшие конечности ведут к заторможенности мышц и суставов, что создает лишнюю нагрузку. Управлять транспортом в таком состоянии опасно, так как реакции ослабевают. Если было получено серьезное переохлаждение, то можно получить и периферический спазм сосудов.

Назаренко рекомендовала починить обогрев в автомобиле, если имеются проблемы. Однако если возможности нет, стоит больше внимания уделять своему здоровью: чаще пить горячие напитки, растирать кожу и тепло одеваться.

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