Врач назвал факторы, влияющие на набор лишнего веса при беременности

Главврач родильного дома Европейского медицинского центра (ЕМС) Виктор Тютюнник в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, по каким причинам чаще всего у беременных происходит увеличение массы тела.

По словам специалиста, максимально допустимый набор веса при беременности равен 18 килограммам. Их женщина может легко набрать не только за счет питания за двоих, но и из-за ряда факторов. К ним относится банальный активный рост плода и матки, большое количество околоплодных вод, внутриклеточная жидкость, а также увеличение объема циркулирующей крови.

Однако это также может быть сигналом о проблеме в эндокринной системе, такой как инсулинорезистентность. Возможно набрать больше веса при сахарном диабете, метаболическом синдроме и ожирении.

Специалист подчеркнул, что для оценки лишнего веса важно знать изначальный.

«Например, при исходной недостаточной массе тела допустима прибавка веса в течение всей беременности от 12,5 до 18 кг. И, наоборот, при наличии ожирения до беременности нормой считается прибавка 5-9 кг. При этом для первого триместра беременности рекомендованная прибавка массы тела – не более 2 кг», – рассказал врач.

Важно придерживаться назначенного врачами питания с ограничением соленого, так как соль задерживает жидкость в организме и усугубляет отеки. Также во время беременности нужно уделять время умеренной физической активности и пить много простой воды.

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