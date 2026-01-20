Врач назвал лучшие месяцы для отпуска без вреда для здоровья

Выбор времени для отпуска важен не только с точки зрения погоды, но и для здоровья: врачи считают, что в определенные месяцы организм восстанавливается быстрее и легче переносит отдых. Самыми удачными периодами для ежегодного отпуска с точки зрения здоровья являются май, июнь, а также сентябрь и октябрь. Об этом РИА Новости сообщил врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Московской области Иван Еременко.

По словам специалиста, именно в конце весны и начале осени создаются наиболее комфортные условия для восстановления организма. В это время нет экстремальной жары или сильных холодов, а продолжительный световой день положительно влияет на самочувствие. Нагрузка на сердце и сосуды минимальна, что помогает улучшить сон, стабилизировать гормональный фон и укрепить иммунную систему.

Врач отметил, что весенний отпуск особенно полезен после зимы: он способствует активизации обменных процессов и помогает быстрее вернуть энергию и работоспособность. Осенний отдых, в свою очередь, снижает риск накопленной усталости и помогает организму мягко адаптироваться к сокращению светового дня и предстоящему холодному сезону.

Летний отпуск, по словам специалиста, хорошо подходит для пляжного отдыха и пребывания на солнце, однако высокая температура при длительном воздействии может перегружать сердечно-сосудистую систему и негативно сказываться на состоянии кожи, особенно при активных нагрузках.

Зимние поездки в холодные регионы также требуют осторожности. Без правильной одежды и постепенной адаптации возрастает риск переохлаждения и простудных заболеваний. Врач подчеркнул, что в этот период важно учитывать особенности терморегуляции и не допускать резкой смены климатических условий.

Ранее сообщалось, что врачи назвали главную угрозу для владельцев контактных линз.