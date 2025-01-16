Врач назвал неожиданный фактор набора веса

По словам специалиста, качества сна и его количество влияют на скорость набора килограммов. При бессонницах и недостатке сна происходят гормональные изменения, которые и влияют на процесс ожирения.

Все из-за того, что снижается количество лептина, который еще называют гормоном-регулятором метаболизма. Из-за этого организм требует больше энергии, которую проще получать из еды. Человек начинает есть больше и в итоге набирает вес.

«Во-вторых, повышается количество грелина, гормона, вызывающего чувство голода. Следовательно увеличивается количество съеденной еды. Также повышается уровень кортизола, который способствует отложению жировой ткани вокруг живота. Возникает дефицит гормона роста», — отметила врач.

Оптимальным временем сна будет шесть-восемь часов в сутки. Однако некоторым людям требуется меньше или больше. Как заключила специалист, главное просыпаться в хорошем самочувствии.

Ранее сообщалось, что врач назвал главный признак болезни почек.