Врач назвал причины более тяжелого течения коронавируса и постковида в 2024 году

Как отметил врач, официальных данных о том, что коронавирус стал тяжелее, нет. Однако действительно есть жалобы на то, что инфекция дает более серьезные осложнения или постковид лечится труднее. Пульмонолог отметил, что на это есть ряд причин.

В первую очередь, факторами риска выступают стресс, переутомления. Во-вторых, давно распространились так называемые мист-инфекции. То есть, человек может болеть коронавирусом, а позже подхватить другой тип заразы, либо ОРВИ.

Выросла сезонная заболеваемость также бактериальными инфекциями с легкой передачей воздушно-капельным путем. По словам врача, увеличились случаи заболевания микоплазменной пневмонии. Такой тип может накладываться на коронавирус.

«Один из циркулирующих сейчас штаммов коронавируса, XEC, судя по всему, артритогенный. То есть он повышает риск поражения суставов, хрящей и связочного аппарата вокруг суставов. Насколько долго может сохраняться такое осложнение, пока неизвестно», — отметил собеседник КП.

Кроме того, коронавирус может вызывать васкулопатии, или воспаление внутренней выстилки кровеносных сосудов. При предрасположенности к повреждению этой системы, человек с наибольшей вероятностью сталкивается с осложнениями, в том числе микротромбозами. В итоге в перспективе можно столкнуться со сгущением крови, катастрофической усталостью и другими последствиями.

Ранее сообщалось, что доктор Мясников назвал способы минимизировать риск попадания микропластика в организм.