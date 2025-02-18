Врач назвал случаи, когда кофе становится опасным напитком для здоровья

Врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе рассказал «Газете.Ru» , когда бодрящий напиток, кофе, может принести не пользу, а вред здоровью человека.

Кофе содержит антиоксиданты и питательные вещества, рибофлавин, много калия и магния. Напиток полюбили за аромат, а также за способность дарить энергию и снижать риски развития болезней, например, диабета второго типа. В день достаточно пить 300-500 мг кофеина, отметил врач Шубитидзе.

Однако кардиолог напомнил и о том, что кофе противопоказан или нежелателен некоторым людям. Среди них те, кто страдает от гастрита, болезней ЖКТ и сердечно-сосудистых недугов, бессонницы и психических проблем.

«У людей с высоким кровяным давлением кофеин может вызывать кратковременное повышение давления. <...>Также кофеин может усиливать симптомы гастрита, язвы или рефлюкса, так как он способствует выработке соляной кислоты в желудке», – рассказал врач.

Беременным в том числе нежелательно увлекаться кофе. Им рекомендуют держаться нормы –200 мг кофеина в день. Однако для установки своей планки употребления желательно получить консультацию специалиста.

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