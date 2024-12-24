Врач назвала действенный метод лечения варикоза

Врач-флеболог Дина Бестаева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о единственном эффективном методе лечения варикоза на ногах.

Как отметила врач, таблетки, мази, компрессионные изделия и другие методы могут лишь затормозить процесс, уменьшить или устранить симптомы варикозной болезни. Однако полностью избавиться от недуга нельзя, если не провести оперативное вмешательство.

«На сегодняшний день самым инновационным, безопасным и эффективным методом лечения варикозной болезни является эндовазальная лазерная коагуляция», — рассказала доктор.

Как пояснила врач, при операции проводят облитерацию, или сплющивание вен. Излучение от лазера превращается в фиброзный тяж. Следы со временем затягиваются и исчезают, возвращая некоторую эластичность венозным стенкам.

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