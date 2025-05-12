Врач назвала главную ошибку при восстановлении после праздников

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала RT, как питаться после праздников в мае, чтобы помочь ЖКТ и чувствовать себя легче.

Специалист рекомендовала начать выравнивать питание после сытых праздников в более легкую и полезную сторону. На смену жирного и жареного должно прийти что-то, богатое клетчаткой и белком. Может есть нежирный творог, сырники, вареные яйца или яичницу. В приоритете должны быть и овощи. Можно употреблять и мучное с кофе, но, как уточнила врач, главное не переедать.

Также салат из свежих овощей с небольшим количеством масла, куриный или овощной суп, котлеты из индейки на пару станут отличными вариантами для ужина.

«Овощи можно запечь, приготовить на пару или варить минимально необходимое время — так они сохранят свои полезные свойства и смогут обеспечить организм витаминами и пищевыми волокнами. Для гарнира также подойдут рис, гречка или вареный картофель. В качестве перекусов между основными приемами пищи можно выбрать фрукты, орехи или йогурт без добавок», — заявила специалист.

Врач советует избегать жирного, жареного и копченого.

Кашух отметила, что многие в попытках сбросить лишний вес и восстановиться совершают распространенную ошибку: начинают голодать. Этого специалист крайне не рекомендует, так как это организму никак не поможет. Лучше пересмотреть продукты и заменить их на полезные альтернативы. Кроме того, должна присутствовать активность: зарядка или прогулки.

Ранее сообщалось, что врач предупредил о рисках для ЖКТ во время майских праздников.