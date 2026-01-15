Врач назвала причины внезапного покраснения глаза Макрона

Появление яркого покраснения в глазу чаще всего связано с субконъюнктивальным кровоизлиянием — разрывом небольшого сосуда под слизистой оболочкой. Об этом в беседе с « RT » рассказала врач-офтальмолог, комментируя распространенное состояние, которое нередко пугает пациентов своим внешним видом.

По словам специалиста, такое кровоизлияние действительно может выглядеть тревожно: белок глаза становится насыщенно-красным, иногда возникает небольшая припухлость. Однако, как подчеркнула медик, на качество зрения это, как правило, никак не влияет и не представляет серьезной опасности для здоровья.

Врач отметила, что причин для подобного явления может быть несколько. Среди наиболее распространенных факторов она назвала резкое повышение артериального давления, сильные физические нагрузки, хроническое переутомление, а также повышенную ломкость сосудов.

Специалист также пояснила, что данное состояние не относится к заболеваниям инфекционной природы и не требует изоляции. По ее словам, оно не является заразным, не нарушает зрительную функцию и представляет собой в первую очередь косметическую проблему.

Как объяснила медик, пятно от кровоизлияния исчезает самостоятельно, однако процесс может занять от нескольких дней до двух недель. Замаскировать его, по мнению врача, практически невозможно, а использование темных очков далеко не всегда выглядит уместно.

В заключение эксперт подчеркнула, что подобная реакция организма чаще всего свидетельствует о перенапряжении или перегрузке. Разрыв сосуда, как правило, происходит из-за повышенного давления или стресса, однако серьезной угрозы для здоровья глаз в большинстве случаев не несет.

Ранее стало известно, что ученые научились ставить диагноз шизофрения по волнам мозга.