Врач назвала смертельный вид кандидоза

Врач-клинический фармаколог и заведующий централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ им. Петровского Любовь Селиванова рассказала «Газете.Ru» про кандидоз, который в большинстве случаев приводит к смерти.

Кандидоз — это не только про печально известную молочницу в гинекологической практике. Прежде всего это бактерия, которая может развиться у любого пола. Например, если пациент длительное время пребывал в реанимации и получал системную антибактериальную терапию. Часто в этой ситуации сталкиваются с инвазивным кандидозом, развивающимся в кишечнике.

По словам врача, Candida может попасть в кровоток при снижении иммунитета.

«По мере распространения инфекции воспаление переходит в опасную для жизни генерализованную форму с поражением печени, головного мозга, сердца и других внутренних органов (грибковый сепсис). Если вы сталкиваетесь с инвазивным кандидозом, то это уже серьезная проблема, требующая немедленного вмешательства. Потому что при инвазивном кандидозе летальность достигает 70%», – рассказала врач.

В итоге проводят сложное микробиологическое исследование — забирают кровь на посев. Это помогает врачам наиболее точно определить стратегию лечения, чтобы не допустить худшего исхода.

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