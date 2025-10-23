Минздрав раскрыл данные о неправильном питании россиян

Россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, а соли — почти в два с половиной раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на завяление министра здравоохранения Михаила Мурашко, выступившего на конгрессе «Национальное здравоохранение».

При этом, по словам министра, картина по другим продуктам выглядит неоднозначно. Потребление мяса незначительно превышает нормативы, а вот рыбы, фруктов и овощей россияне едят меньше, чем рекомендуется для здорового образа жизни.

Специалисты давно связывают избыток сахара и соли в питании с ростом сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Сбалансированный рацион, напротив, считается одной из ключевых мер профилактики. Озвученные данные показывают, что пищевые привычки в России требуют кардинального пересмотра в сторону большего потребления овощей, фруктов и рыбы при резком сокращении сахара и соли.

