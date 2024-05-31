Врач-невролог Кислова рассказала о влиянии пирсинга уха на мигрени

Врач Елена Кислова в беседе с «Газетой.ру» рассказала, можно ли для борьбы с мигренью использовать пирсинг уха, и действительно ли это облегчает состояние.

Проколы — это лишь альтернативный вариант «лечения» головных болей и мигрени в том числе, но его не подтвердили исследования. Точнее, в ходе изучения метод просто не показал своей эффективности. Существует стояние на доске с гвоздями, акупунктура и другие практики, которые относятся скорее к народным способам профилактики и облегчения. Говоря о лечении мигрени пирсингом: это не помогает в корне решить проблему с болями.

По словам Кисловой, пирсинг против мигрени работает только благодаря эффекту самовнушению, хотя есть гипотеза, что идет воздействие на блуждающий нерв.

«Существуют методы лечения мигрени с доказанной эффективностью. Например, ежемесячное подкожное введение моноклональных антител, специально разработанных против белков CGRP (виновников мигрени) или рецепторов к ним. В России доступны «Аджови» и «Иринэкс». Также эффективно введение ботулотоксина по специально разработанному протоколу в точки на лице, голове и шее раз в 12 недель», — рассказала Кислова.

Главное обезболить мигрень и проводить профилактику, а также следовать рекомендациям специалиста.

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