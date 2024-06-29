Врач-невролог Новоселов предсказал смерть Байдена через 4-5 лет

Врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов в беседе с KP.RU заявил, что американскому президент Джо Байдену осталось жить не более пяти лет. Ему уже не помогают волшебные таблетки, уколы и опытные врачи.

Дебаты Байдена и Трампа вызвали немало шуму: Белому дому пришлось оправдываться тем, что президент якобы простудился. Однако врач Новоселов уверен, что даже лучшие врачи уже не в состоянии улучшить самочувствие демократа. Байден все чаще попадает в конфузы, не может связать слов, теряется в пространстве. Когнитивные функции ухудшаются на фоне развивающейся деменции. Скоро администрация США не сможет это скрывать. К тому же, по оценке гериатра, у президента астения.

«Очевидно, что Байдену дают стимуляторы, которые повышают внимание и активность, но работают они на очень короткое время. <...> При таком уровне нагрузки Джо Байдену осталось жить немного - 4-5 лет. Среднее течение деменции - 7-8 лет, у президента США она началась 2-3 года назад», — отметил специалист.

Напомним, прошли дебаты бывшего президента США Дональда Трампа от лица республиканцев с действующим главой штатов Джо Байденом, представляющего партию демократов. Выступление лидера оказалось «катастрофическим», в СМИ заговорили о высокой вероятности победы Трампа на президентских выборах.

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