Врач-невролог Танашян перечислила признаки, говорящие о развитии деменции

Заместитель директора Научного центра неврологии Маринэ Танашян в беседе с сайтом aif.ru рассказала, как можно распознать деменцию у родственника по некоторым признакам.

Установить самостоятельно развитие деменции на самых ранних этапах сложно. Часто об этом говорят когнитивные искажения: потеря мотивации, проблема с памятью и концентрацией.

Танашян рекомендовала обращать внимание на детали. Если человек сам не может оплачивать коммунальные услуги, ему требуется постоянная помощь с походом в магазин и другими вещами, то это уже потенциально может говорить о проблеме.

Врач уточнила, что также человек с деменцией нередко впадает в апатию, может потерять интерес к прежним увлечениям, любимой еде и близким. Должно насторожить, если человек перестает следить за личной гигиеной.

Деменция бывает разных типов. Существует нейродегенеративная, при которой возможно агрессивное и асоциальное поведение. Обычно болеющий начинает активно шутить «по-черному», вводя остальных в заблуждение и провоцируя неловкие ситуации.

Для установления точного диагноза и назначения лечения всегда нужно обращаться к врачу.

Ранее сообщалось о симптомах, которые требуют немедленного обращения в больницу.