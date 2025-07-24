Врач, незаконно поставлявший кетамин умершему актеру Мэттью Перри, признал свою вину

В деле о смерти киноактера Мэттью Перри обвиняемым проходит врач Сальвадор Пласенсия, который незаконно поставлял своему пациенту кетамин. Он признался в этом деянии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Пласенсии грозит до 40 лет лишения свободы. Его обвиняют в том, что он незаконно распространял кетамин и вдобавок поставил укол артисту с этим препаратом, не имея на то никаких оснований. Сам медик на заседании суда признал себя виновным по четырем пунктам обвинения.

«Пласенсия останется на свободе под залог до вынесения приговора 3 декабря. По словам его адвоката, он намерен отказаться от своей медицинской лицензии в течение 45 дней», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что состояние 68-летнего киноактера Брюса Уиллиса продолжает ухудшаться на фоне прогрессирующей лобно-височной деменции. Поэтапное отмирание участков мозга приводит к потере основных функций. Сейчас актер уже не может ходить и разговаривать, а положительной динамики врачи не наблюдают.