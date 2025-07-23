Врач рассказал о возможной судьбе тяжелобольного Брюса Уиллиса

Состояние 68-летнего Брюса Уиллиса продолжает ухудшаться на фоне прогрессирующей лобно-височной деменции. Как пояснил в беседе с Life.ru терапевт Андрей Звонков, актер столкнулся с хроническим нарушением мозгового кровоснабжения, которое постепенно разрушает его организм.

Болезнь Уиллиса, по оценке врача, развивается по классическому сценарию атеросклеротической деменции: поэтапное отмирание участков мозга приводит к потере основных функций. Сейчас актер уже не может ходить и разговаривать, а положительной динамики врачи не наблюдают.

Финансовое положение звезды «Крепкого орешка» позволяет обеспечить ему качественный уход и продлить жизнь с помощью медицинского оборудования. Однако, как отмечает специалист, в США распространена практика эвтаназии для неизлечимых пациентов, и семье предстоит сделать непростой выбор.

«Сейчас можно аппараты подключить и стомы поставить, если необходимо. В принципе, учитывая, что человек он не бедный, наверное, ему как-то обеспечат какую-то жизнь. А там дальше все зависит от его родственников», — предположил врач.

В случае отказа от аппаратов жизнеобеспечения смерть одиноких людей обычно наступает от обезвоживания и нарушения обменных процессов. Ситуация Уиллиса типична для пациентов с поздними стадиями деменции. По статистике, около 60% таких больных умирают в течение 7-10 лет после постановки диагноза. Сейчас главным фактором, определяющим продолжительность жизни актера, станет решение его близких о степени медицинского вмешательства. Если даже звезда боевиков продлят жизнь, это может не избавить его от мучительной смерти.

Ранее сообщалось, что как Брюс Уиллис и его близкие борются с деменцией.