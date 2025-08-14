То, что на лице украинского президента Владимира Зеленского наблюдается нервный тик, говорит о его наркомании. В этом убежден врач-нарколог Василий Шуров, его точку зрения привели «Аргументы и Факты».

Эксперт оценил внешний вид украинского лидера во время видеоконференции, в которой он участвовал из Берлина. Медик отметил, что у Зеленского плавал взгляд, при этом дергался уголок рта. Он не был в состоянии сконцентрироваться на вопросах и обсуждаемой теме. Это говорит об интоксикации, которая вызвана приемом психостимуляторов.

«Не может просто спокойно стоять, видно, как ему тяжело, бедолаге. Ну что делать? Наркоман в финальной стадии», — указал Шуров.

Он добавил, что такое состояние уже стало невозможно скрывать.

