Врач объяснил, почему бандаж Кардашьян для лица может быть опасен

Продолжительное применение лицевого бандажа может негативно сказаться на здоровье. Об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на мнение анонимного голливудского врача-косметолога.

Медик высказался по поводу недавнего выпуска бандажа Skims, разработанного американской предпринимательницей Ким Кардашьян. В описании продукта утверждается, что его следует надевать на ночь для уменьшения отечности.

Эксперт отметил, что бандаж не способен навсегда изменить форму лица, так как заявления производителя о коррекции челюсти не имеют под собой научной базы.

По словам доктора, при наличии болевых ощущений или скрежета в области височно-нижнечелюстного сустава рекомендуется обратиться к стоматологу или специалисту по ВНЧС, а не использовать компрессионное белье.

Он предостерег, что кратковременное применение может оказывать успокаивающее или стабилизирующее воздействие на перенапряженные мышцы челюсти, наподобие легкого поддерживающего корсета.

Однако систематическое или неконтролируемое использование может вызвать раздражение кожи, временный дискомфорт в мышцах или их ослабление из-за чрезмерного сдавливания.

Специалист также добавил, что длительное ношение бандажа способно изменить положение челюсти в состоянии покоя, особенно если ткань неестественным образом смещает ее назад или вверх.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст обвинил семью экс-супруги Ким Кардашьян в секс-торговле его детьми.