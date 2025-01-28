Врач объяснил, почему нельзя чистить уши ватными палочками

Врач-оториноларинголог Игорь Маневич в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, чем ватные палочки опасны для ушей и какие еще опасные методы чистки чаще всего применяют россияне.

По словам специалиста, ватные палочки могут уплотнять серу и проталкивать ее вглубь уха, что ведет к образованию серной пробки и ухудшению слуха. Также популярный предмет гигиены может повредить нежную кожу слухового прохода, что нередко приводит к воспалениям. Опаснее всего, когда чистят уши палочками глубоко: это повышает риски травмы барабанной перепонки.

Врач предостерег от чистки ушей с перекисью водорода, уксусом, содой, маслом и другими сомнительными жидкостями, не предназначенными для органа. Все перечисленные способны приводить к ожогам и аллергиям.

Маневич отметил, что не все сталкиваются с проблемами при чистке ушей, так как у органа есть уникальная способность — самоочищаться. Грязь по сути сама выталкивается наружу и достаточно лишь очищать ушную раковину и начало тоннеля. Лезть внутрь уха категорически не советуют.

Ранее сообщалось, что врач пояснил, о каких симптомах может сигнализировать шум в ушах.