Врач объяснил сложность обнаружения рака простаты на ранних стадиях

Рак предстательной железы на начальных этапах часто протекает бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику. Как пояснил в беседе с «Газетой.Ru» онколог Сергей Калинин из Пироговского Университета, опухоль в периферических зонах простаты может не проявлять себя даже при наличии метастазов.

По словам врача, первые возможные признаки — проблемы с мочеиспусканием: слабая струя, частые позывы, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Однако эти же симптомы характерны для доброкачественной гиперплазии простаты, что осложняет диагностику без специальных исследований.

По мере развития болезни могут появляться более тревожные симптомы: кровь в моче или сперме, боли в тазовой области и пояснице, отеки ног, эректильная дисфункция. При метастазировании возникают костные боли, резкая потеря веса и общая слабость.

Ключевым методом ранней диагностики остается анализ на простатический специфический антиген (ПСА). Мужчинам после 50 лет рекомендуется проверять уровень ПСА ежегодно. Показатель выше 4 нг/мл — повод для немедленной консультации с урологом. Своевременное обнаружение болезни значительно повышает шансы на успешное лечение.

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