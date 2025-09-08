Врач объяснил три правила для обучения пожилых людей гаджетам

Психиатр Руслан Исаев выделил три ключевых принципа, облегчающих освоение гаджетов пожилыми людьми. Прежде всего, необходимо сохранять невозмутимость. Кроме того, полезно создание письменных руководств. И наконец, следует избавиться от избыточных приложений, передает «Газета.Ru».

По словам Исаева, основная цель заключается не столько в обучении, сколько в упрощении взаимодействия с устройством. Для пожилого человека гаджет должен быть полезен в выполнении конкретных задач, таких как звонки, просмотр фотографий и общение с родными.

В связи с этим специалист рекомендует удалять все ненужные программы и отключать отвлекающие уведомления, чтобы избежать перегрузки. На главном экране должны оставаться только основные функции: телефон, сообщения, камера, мессенджер и погода.

Второе важное правило — подготовка подробных письменных инструкций. Исаев подчеркивает, что обучение должно быть практическим, а не теоретическим. Сначала необходимо продемонстрировать процесс, а затем записать пошаговую инструкцию, например, как совершить звонок.

Также, по мнению врача, важна поддержка и похвала, а не критика. Даже если человек забывает шаги, нужно помнить, что мозг продолжает учиться, хотя и медленнее.

Психиатр отметил, что самый эффективный преподаватель — это тот, кто проявляет терпение и спокойствие. Часто близкие родственники, особенно дети или внуки, из-за раздражения становятся худшими помощниками. В таких случаях лучше обратиться к нейтральному специалисту или более уравновешенному родственнику, чтобы он помог сделать первые шаги.

