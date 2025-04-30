Врач объяснил, как избежать тромбоза во время перелета

Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов в разговоре с RuNews24.ru рассказал , как избежать тромбоза во время полета и не поставить под угрозу свою жизнь.

Любое долгое и неподвижное сидение на месте замедляет кровообращение, особенно в ногах. Это может привести к тромбозу глубоких вен, то есть, к образованию бляшки в сосудах. Если она оторвется, то риск летального исхода очень высок. При этом часто тромбоз возникает во время длительных перелетов.

По словам врача, тромбоз возникает при семейной предрасположенности, беременности, ожирении, приема противозачаточных таблеток или гормональной терапии. Также высоки риски у пожилых людей и при некоторых видах онкологии.

Марат Фаррахов перечислил правила, которые желательно знать и следовать им перед полетом:

Консультация с врачом.

Пить больше воды, начав за день до полета.

Не принимать алкоголь и снотворные.

Чаще двигаться во время полета, вставать, прогуливаться, легко разминаться.

Надеть удобную одежду, не сковывающую движений.

Свести кофеин и тяжелую пищу к минимуму.

«Сгибайте и разгибайте ступни (поднимайте пятки, затем носки), крутите стопами круговыми движениями. При возможности подтягивайте колено к груди. Носите компрессионные чулки — они способствуют оттоку крови от ног к сердцу. Выбирайте чулки с медицинским классом компрессии (15–30 мм рт. ст. в зависимости от риска)», — объяснил врач Марат Фаррахов.

Также врач рекомендует регулярно поддерживать свой иммунитет. Перед полетом важно иметь лекарства в близком доступе, например, если специалист назначил разжижающие кровь препараты.

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