Врач объяснила, кому противопоказан кофеин

Врач-кардиолог и сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Анастасия Щербак в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о полезных и вредящих свойствах кофеина, а также противопоказаниях.

Кофе, чаи, «Cola-содержащие напитки», энергетики: все эти позиции обладают большим количеством кофеина, который может принести пользу при умеренном употреблении. Например, как отметила врач Щербак, стимулирует работу мозга, выводит токсины, вызывает сужение просвета сосудов в пищеварительном тракте, поднимает давление, пульс, повышает содержание уровня свободных жирных кислот в крови, а это положительно влияет на сброс лишнего веса.

Однако вместе с этим, кофеин выводит кальций. Это негативно отражается на здоровье и внешнем виде зубов и волос. Также вещество считает психоактивным. Многие люди сталкиваются с раздражительностью, проблемами со сном, расстройством в работе ЖКТ, тахикардией.

По этой причине употреблять напитки с кофеином следует осторожно. Не рекомендует специалист увлекаться напитком гипертоникам, людям, страдающим от бессонницы и проблем с сосудами и сердцем.

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