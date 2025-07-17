Врач объяснила опасность менингококковой инфекции

Инфекционист и руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина рассказала gazetametro.ru, для кого наиболее опасна менингококковая инфекция и какими симптомами она проявляется.

За первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировано 1266 случаев менингококковой инфекции. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Румянцев, подчеркнув, что охват вакцинации снижается. Прививка от менингококка не входит в Национальный календарь, поэтому защититься можно только за свой счет.

По словам инфекциониста Елены Мескиной, наиболее уязвимы перед инфекцией дети и молодые люди.

«Два года назад мы наблюдали уже рост заболеваемости. Я настоятельно рекомендую прививать детей и подростков, а также молодых взрослых. Эта инфекция, особенно у детей, — основная причина летальности от инфекционных болезней», — пояснила она.

Особенность менингококковой инфекции — сложность отслеживания контактов. В отличие от гриппа или кори, она передается при тесном общении. По этой причине молодежь заражается чаще ввиду своей активности. Стоит насторожиться при следующих симптомах:

насморк, при начале заражения он легкий,

сыпь на ногах, ягодицах и нижней части туловища. Как правило, она не исчезает при давлении на кожу,

ярко выраженная головная боль,

температура не снижается даже при приеме лекарств,

развивается жесткость мышц шеи, ее трудно поворачивать,

возможна рвота.

Главный инфекционист Москвы Николай Малышев обратил внимание на очаги заражения. Он отметил, что массовые случаи фиксируют там, где работают иностранные специалисты, например, на складах маркетплейсов. При первых симптомах лучше сразу сдать мазок — болезнь развивается стремительно.

Подчеркнем, что Роспотребнадзор называет ситуацию в РФ стабильной, но врачи настаивают на осторожности.

Ранее стало известно, что в Москве зафиксирован рост заболеваемости менингококковой инфекцией.