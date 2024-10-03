Врач Островская заявила о снижении витамина В1 из-за популярных напитков

Уровень тиамина и магния в организме падает, если человек увлекается кофе, чаем, а также блюдами с сырой рыбой. Негативно на усвоение тиамина и количество B1 в организме влияет и алкоголь, который в целом ударяет по здоровью.

«Витамин B1, или тиамин, синтезируется не организмом человека, а микробиотой, то есть бактериями, населяющими кишечник. Нормальный уровень этого нутриента зависит и от состояния кишечной флоры. Чтобы B1 усваивался, организму нужен магний. Уровень магния снижается у людей, которые часто испытывают стресс и употребляют мало продуктов, содержащих этот элемент (орехов и сухофруктов, морских водорослей, шпината, креветок)», – рассказала врач.

Восполнить B1 и магний можно, включив в рацион больше яиц, молочных продуктов, а также такие овощи как тыква, перец, лук, томат, свекла и редис. Из фрктов и ягод нужно обратить внимание на ананас, апельсины, сливы, абрикосы и инжир. Полезно будет употреблять квашеную капусту: этот ферментированный продукт особенно хорошо влияет на кожу.

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