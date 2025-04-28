Врач оценила возможность распространения холеры в России

Врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru рассказала , может ли холера стать массовым явлением в России.

Холера — острое инфекционное заболевание, передаваемое через загрязненную воду и пищу. Как правило, у человека начинается сильная диарея, рвота, а также сильное обезвоживание, которое способно привести к осложнениям и смерти. В РФ случаи заболевания фиксировали в Воронежской и Московской областях, и все — у туристов из Индии.

По словам терапевта, в России большой опыт борьбы с инфекционными болезнями. Однако угрозы распространения именно холеры по всей стране нет.

«Вероятность распространения холеры внутри России крайне мала. Тем не менее важно оставаться бдительными и соблюдать меры профилактики, особенно во время путешествий в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», — резюмировала врач-терапевт Наталья Леонтьева

Ранее сообщалось, чем опасна холера, зафиксированная в России, и как ее не подхватить.