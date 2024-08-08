Врач Панина рассказала, почему сода с водой не поможет при изжоге

Широко распространенное домашнее средство может навредить здоровью, о чем сообщила «Газета.ру».

Многие прибегают к народному способу избавления от изжоги – соде с водой. Однако, он может только усугубить ситуацию и вызвать другие проблемы, как отметила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Панина.

При контакте соды с соляной кислотой желудка происходит реакция, в результате которой образуется углекислый газ. Это приводит к усилению секреции кислоты и повреждению слизистой оболочки желудка. Таким образом, сода не лечит изжогу, а лишь временно маскирует ее симптомы.

Эксперт рекомендует использовать для купирования неприятных симптомов лекарственные препараты из группы антацидов, которые могут снять их без серьезных побочных эффектов. Если же изжога носит регулярный характер, необходимо обязательно обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения лечения.

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