Врач предупредила об опасности быстрого похудения для ЖКТ

Весной в кабинетах гастроэнтерологов традиционно прибавляется работы. Пациенты, стремительно худеющие к летнему сезону, нередко приходят не за похвалой, а за рецептами. Врач-гастроэнтеролог и нутрициолог Татьяна Лакомова в беседе с gazetametro.ru объяснила, почему резкий сброс веса опасен для желудочно-кишечного тракта.

Участники марафонов и «сушек», пытаясь обрести стройную фигуру за короткий срок, вместо ушедших килограммов часто приобретают серьезные проблемы. Одна из главных — желчекаменная болезнь. По словам специалиста, камни в желчном пузыре могут сформироваться очень быстро. Уже за полгода орган может оказаться забит, а процесс образования камней начинается еще раньше.

Кроме того, быстрое похудение грозит жировым гепатозом. Парадокс: человек худеет, а печень при этом «толстеет». Орган просто не успевает перерабатывать жирные кислоты, и они откладываются в виде капелек жира. Популярные препараты для снижения веса от этой проблемы не спасают. Активное расщепление жировой ткани увеличивает поступление жирных кислот в печень и стимулирует образование холестерина, что ведет к застою в желчном пузыре.

Низкокалорийные диеты и нерегулярное питание тоже играют против худеющих. В таких условиях вырабатывается меньше холецистокинина — гормона, отвечающего за сокращение желчного пузыря. Желчь застаивается, и в этот период как раз формируются камни.

Безопасная скорость похудения, по мнению врача, — около одного килограмма в неделю. Питаться при этом нужно регулярно, не пропуская приемы пищи. В рационе обязательно должны быть белок и жиры — они стимулируют секрецию холецистокинина и помогают желчному пузырю вовремя сокращаться и опорожняться.

На разных этапах похудения желательно делать УЗИ, пить достаточно жидкости и по согласованию с врачом принимать урсодезоксихолевую кислоту для профилактики.

Особые рекомендации — для людей с ожирением. При индексе массы тела более 30 безопасно снижать вес на 3-4 килограмма в месяц. При ИМТ менее 30 — не больше 1,2 килограмма в месяц.

Врач напомнила: похудение само по себе стресс для желудочно-кишечного тракта. А потеря 10 килограммов за месяц для большинства людей чревата потерей мышечной массы, обезвоживанием и серьезным нарушением обмена веществ. Так что гнаться за быстрым результатом себе дороже.

Ранее сообщалось, что эндокринолог шокировала россиян старше 50 лет новыми правилами.