Врач рассказал, почему у некоторых людей шумит в ушах

Лор-врач Илья Бояринов рассказал о распространенных причинах шума в ушах и поделился методами решения этой проблемы в беседе с RuNews24.ru .

Любой посторонний звук в ушах называет тиннитус. По словам специалиста, возникает он по разным причинам, в том числе из-за образования серных пробок, воспаления, болезни Меньера, отита и нарушения функции евстахиевой трубы. Бывает, что причина шума в банальных возрастных изменениях, но они затрагивают лиц старше 55-60 лет.

По словам врача, к шуму в ушах может привести аспирин в больших дозах, некоторые виды антибиотиков и диуретиков, а также антидепрессантов. Тиннитус возникает после травмы головы и шеи, или при нарушении кровообращения в головном мозге.

«К более редким причинам шума в ушах относятся: опухоль слухового нерва (невринома слухового нерва), височно-нижнечелюстной синдром (ВНЧС), рассеянный склероз, гормональные нарушения (например, проблемы со железой)», — объясняет врач Бояринов.

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