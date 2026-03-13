Врач предупредила: популярный лайфхак для сна может отправить в реанимацию

В соцсетях набирает популярность необычный способ быстрого засыпания, который в народе окрестили «методом бомжа». Суть проста: перед сном нужно долго проветривать комнату, затем лечь без одеяла, дождаться ощутимого охлаждения тела и только потом укрыться. Однако врач-невролог, сомнолог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья Ирина Голованова предупреждает: этот метод подходит далеко не всем и может навредить людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

По словам специалиста, методика работает за счёт резкого охлаждения, которое запускает механизмы терморегуляции и помогает нервной системе быстрее переключиться в состояние покоя. Психологический эффект также играет роль: ощущение холода и последующее расслабление создают условия для быстрого засыпания, так как организм «устаёт сопротивляться» и переходит в фазу отдыха.

Однако применять этот метод можно далеко не всем. Голованова подчёркивает, что он противопоказан людям с нарушениями циркуляции крови и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если здоровье позволяет, важно соблюдать осторожность: не допускать переохлаждения и сильного дискомфорта. Тело должно ощущать прохладу, но не замерзать. При появлении чувства холода, онемения или любого дискомфорта от эксперимента лучше отказаться или сделать его более мягким.

Врач рекомендует внедрять метод постепенно, внимательно прислушиваясь к собственным ощущениям. Тем, кто решит попробовать, важно помнить: главное — не навредить себе в погоне за быстрым сном.

Как работает «метод бомжа»?

Метод основан на физиологическом механизме: снижение температуры тела является одним из сигналов для мозга о подготовке ко сну. Резкое охлаждение запускает терморегуляционные процессы, которые могут способствовать расслаблению. Однако этот же механизм создаёт нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что делает метод рискованным для людей с соответствующими заболеваниями.

Кому метод противопоказан?

· Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность). · Тем, у кого есть нарушения периферического кровообращения. · Людям с ослабленным иммунитетом. · Пожилым людям. · Детям.

Безопасные альтернативы для быстрого засыпания:

· Проветривание комнаты (без экстремального охлаждения). · Тёплый душ или ванна за час до сна. · Отказ от гаджетов за 30–60 минут до сна. · Режим дня и отход ко сну в одно и то же время.

