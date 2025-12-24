Врач раскрыл правду про феномен «елочных клещей»

В преддверии Нового года главный московский специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников развенчал популярный миф, кочующий по социальным сетям, — о так называемых «елочных клещах». Об этом пишет РБК .

Слухи о том, что с живой лесной красавицей в дом можно занести опасных переносчиков энцефалита и боррелиоза, эксперт назвал не имеющими отношения к реальности биологии этих паукообразных. По его словам, клещи обитают исключительно в траве и нижнем ярусе кустарников, принципиально избегая деревьев, особенно хвойных пород.

Ключевой аргумент врача основан на сезонных циклах жизни насекомых. В зимний период, когда и происходит массовая заготовка новогодних елок, все клещи находятся в глубокой диапаузе (спячке) и абсолютно неактивны.

Кроме того, при подготовке перед продажей елки проходят подготовку и проверки.

«Елки для продажи обычно заготавливают в морозный период, когда клещи уже неактивны, и для этого в целом используют деревья, специально выращенные для продажи на новогодних праздниках — это ели, за которыми ухаживают и обрабатывают. Поэтому такое ну очень маловероятно», — объяснил специалист.

В Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции АПК подтвердили, что иногда на деревьях действительно можно обнаружить других насекомых (например, тлю или паутинных клещей, неопасных для человека), которые могут пробудиться в тепле квартиры. Однако они не являются переносчиками смертельно опасных для человека заболеваний.

Для полного спокойствия и избавления от любых нежелательных «пассажиров» специалисты дают два простых совета, которые также помогут сохранить саму елку: перед заносом в дом тщательно встряхнуть дерево над расстеленной тканью или на улице, а затем оставить его на несколько часов на балконе или в другом прохладном помещении. Так красавица в том числе будет стоять дольше.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор поставил точку в споре о заразных кровососах на елках.