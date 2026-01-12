Врач рассказал, как восстановить режим сна после праздников

После праздничных дней, когда распорядок сна часто нарушен, вернуть привычный режим отдыха можно с помощью простых правил, сообщили РИА Новости со ссылкой на врача-сомнолога, заведующего отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидата медицинских наук Михаила Полуэктова.

Специалист подчеркнул, что ключевыми факторами восстановления сна являются соблюдение обычного времени отхода ко сну, отказ от поздних ужинов и отключение всех гаджетов за час до сна. Эксперт пояснил, что экраны устройств излучают синий свет, стимулирующий активность мозга, а просмотр новостей может дополнительно возбуждать сознание.

Также Полуэктов рекомендовал воздерживаться от физической активности позднее 22:00, так как в это время организм начинает вырабатывать мелатонин, сигнализирующий о наступлении «внутренней ночи».

Особое внимание следует уделить организации спального места: по возможности исключить телевизор из комнаты, снизить уровень освещения до минимального и избегать яркого света. Это поможет поддерживать естественный цикл сна и облегчить засыпание.

Эксперт отметил, что соблюдение этих правил позволяет быстрее нормализовать биоритмы и минимизировать последствия праздников для ночного отдыха.

Ранее стало известно, что один удар бутылкой частично лишил россиянку слуха в ресторане на Бали.