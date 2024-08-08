Врач рассказал, о чем может свидетельствовать частое потемнение в глазах

Головокружение и темнота в глазах часто указывают на серьезные проблемы со здоровьем, требующих медицинского вмешательства, о чем сообщила «Газета.ру».

Причинами данных симптомов могут быть обезвоживание, заболевания сердца, эндокринные нарушения или проблемы с нервной системой. Также темнота в глазах и головокружение иногда связаны с болезнью Паркинсона, автономной дисфункцией или поражением периферических нервов.

Ортостатическая гипотензия (понижение артериального давления), вызванная резким изменением положения тела, тоже способна привести к потемнению в глазах при подъеме с кровати. Это состояние повышает риск падений, инсультов и инфарктов, как отметил заведующий отделением неврологии и невролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Виталий Акимов.

Если такие симптомы участились или сопровождаются обмороком, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для обследования и постановки верного диагноза. Своевременная диагностика и лечение помогут предотвратить серьезные осложнения.

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