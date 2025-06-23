Врач рассказал о состоянии пострадавшего от нападения льва Олега Зубкова

Врачам удалось стабилизировать состояние директора сафари-парка Олега Зубкова, получившего серьезные травмы после нападения льва. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил ветеринарный врач Василий Писковой, работающий с животными парка.

22 июня региональное СУ СК РФ сообщило, что на директора парка "Тайган" Олега Зубкова напал лев. Он получил множественные травмы и был помещен в реанимацию. Проводится проверка.

Писковой также сообщил, что в больнице с Олегом Зубковым находятся его родные и близкие.

Ранее коллега директора парка «Тайган» раскрыл подход Зубкова к работе с хищниками.