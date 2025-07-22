Брюс Уиллис теряет речь и подвижность: как актёр борется с деменцией

Брюс Уиллис продолжает бороться с лобно-височной деменцией — болезнь лишила его речи и способности читать, но семья актёра утверждает, что его состояние остаётся стабильным. Об этом сообщает The Tribune.

Легендарный актёр Брюс Уиллис, известный по фильмам «Крепкий орешек» и «Шестое чувство», постепенно теряет контроль над своим телом из-за нейродегенеративного заболевания. Лобно-височная деменция, диагностированная у него в 2022 году, привела к тому, что он почти перестал говорить и больше не может читать.

По последним данным, у Уиллиса также наблюдаются проблемы с моторикой, хотя точных сведений о его способности передвигаться нет. Его семья старается оградить его от излишнего внимания, но периодически публикует обновления. В апреле 2025 года они заявили, что, несмотря на прогрессирование болезни, его состояние оценивается как стабильное.

Этот тип деменции отличается от болезни Альцгеймера — он поражает лобные и височные доли мозга, отвечающие за речь, поведение и личность. Болезнь чаще проявляется в возрасте 40–60 лет и пока остаётся неизлечимой.

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