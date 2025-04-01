Врач рассказал, почему появляются видения при клинической смерти

Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун рассказал «Газете.Ru», почему к людям в состоянии клинической смерти приходят видения.

Как напомнил врач, клиническая смерть — это переходное состояние. В нем останавливаются жизненные функции, но при этом не до необратимого момента. Мозг особенно сильно страдает от недостатка кислорода.

«Головной мозг крайне чувствителен к нехватке кислорода, поэтому чем дольше длится период отсутствия кровоснабжения, тем выше риск серьезных последствий: повреждение отдельных участков коры головного мозга, нарушения высшей нервной деятельности и так далее», — объяснил врач.

Именно гипоксия и становится причиной различных видений, которые часто мистифицируют. Часто мозг подкидывает знакомые сюжеты или картинки из массовой культуры.

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