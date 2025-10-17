Врач рассказала, где найти важный для работы мозга холин

Холин — незаметный, но жизненно важный нутриент, который современная наука называет ключевым игроком в поддержании когнитивных функций и здоровья печени. Эксперт по биохакингу Мария Молоствова в беседе с RuNews24.ru объясняет , что это вещество напрямую влияет на качество памяти, концентрацию внимания и эмоциональную стабильность, снижая раздражительность.

Холин значим для студентов, специалистов умственного труда и беременных женщин — именно в эти периоды потребность в нем резко возрастает. Практическая польза холина, по словам эксперта, проявляется в трех направлениях: защита нейронов мозга от возрастных изменений, регуляция уровня гомоцистеина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращение накопления жира в печени.

Суточная норма потребления составляет 550 мг для мужчин и достигает 900 мг для кормящих женщин. Наиболее эффективные источники холина — яйца, мясные субпродукты и молочные продукты, тогда как из растительной пищи (бобовые, орехи) он усваивается менее эффективно.

Молоствова подчеркивает: дефицит холина может провоцировать не только проблемы с печенью, но и повышать риски нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Перед началом приема добавок обязательна консультация с врачом, но оптимальной стратегией остается коррекция рациона с увеличением доли холиносодержащих продуктов.

