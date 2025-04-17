Врач рассказала о типе астмы, от которой скончался пассажир рейса Москва — Хургада

Кандидат медицинских наук и врач-терапевт Константин Спахов рассказал сайту aif.ru, от какого типа астмы мог умереть мужчина на борту самолета Москва — Хургада.

По предположению врача, смерть мужчины могла наступить не из-за бронхиальной астмы, а более серьезной, например, сердечной. Она проявляется при сердечной недостаточности, бывает при инфаркте. На высоте риски умереть от именно сердечной астмы гораздо выше, предупредил врач. Известно, что на высоте высокий риск образования тромбов, которые и приводят к инфарктам.

Есть также состояние, связанное с бляшками в сосудах: тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).

«И, по злой иронии судьбы, в самолете оно тоже встречается весьма часто. Причем, чем больше сосуд закупоривается эмболом (оторвавшийся тромб — прим. ред.), тем тяжелее одышка и тем быстрее может наступить смерть. Она вообще может быть практически мгновенной при закупорке основного ствола легочной артерии», — пояснил врач.

Воздух на высоте также более сухой, чем на земле. Этот фактор может раздражать дыхательные пути.

Врач подчеркнул, что по описанию из СМИ невозможно понять, от какой именно астмы погиб пассажир рейса. Но, предположительно, это был приступ одной из тяжелых форм.

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