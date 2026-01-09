Врач разработала пошаговый план: как правильно худеть к лету по месяцам

Хирург клиники «Будь Здоров» Виктория Смирнова предложила четкий помесячный план для тех, кто ставит целью комфортное и устойчивое похудение к летнему сезону. Согласно рекомендациям специалиста, начинать процесс следует не с резких ограничений, а с плавной адаптации организма.

Как отметила Смирнова в беседе с «Газетой.Ru», первый этап, приходящийся на январь, должен быть сосредоточен не на сбросе килограммов, а на удержании текущего веса. В этот период ключевыми задачами являются внедрение базовых принципов здорового питания, начало приема витамина D и добавление умеренной физической активности. Это позволяет подготовить метаболизм и избежать зимнего набора массы.

Февраль и март врач называет фазой активного снижения веса. Здесь рекомендуется постепенно уменьшать калорийность рациона, прежде всего за счет сокращения простых углеводов и увеличения доли белка. Этот период должен совпасть с пиком физических нагрузок. При отсутствии противопоказаний может быть рассмотрен метод интервального голодания по схеме 16/8. Особый акцент делается на соблюдении нормы белка, питьевом режиме и замене классических десертов на полезные альтернативы, такие как запеченные фрукты или творожные запеканки.

Финальный этап, апрель-май, посвящен «шлифовке» результата и его закреплению. В это время целесообразно увеличить в меню объем овощей и зелени, а также скорректировать программу тренировок.

