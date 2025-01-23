Врач развеял миф о пользе традиционного трехразового питания

Врач-диетолог Алена Капустина в беседе с RuNews24.ru рассказала, что трехразовое питание подходит далеко не всем.

Специалист рассказала, что количество продуктов питание и прием пищи в целом должен проходить в соответствии с образом жизни человека. Хотя схема с завтраком, обедом и ужином, подходит многим, есть и жители, которым такой режим не принесет пользы. К тому же, у людей различается метаболизм и другие индивидуальные особенности здоровья.

Например, спортсмены и в целом очень активные люди, должны питаться гораздо чаще, чем те, кто ведет более приземленный и медленный образ жизни.

Некоторым вовсе больше подойдет дробное питание, что предполагает частый прием пищи маленькими порциями. Такой метод вреден при диабете и других заболеваниях, но в целом, пользуется популярностью.

«Нет универсальной формулы, сколько раз в день нужно употреблять пищи. Главное – это прислушиваться к своему организму, ориентироваться на чувство голода, соблюдать баланс и питаться разнообразно», – подытоживает врач-диетолог Алена Капустина.

Самое главное в истории питания — следовать здоровым принципам приема, а при проблемах со здоровьем получить консультацию у специалиста.

Ранее сообщалось, что врач рассказала о принципах здорового лечебного голодания.