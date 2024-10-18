Врач Родин рассказал про возможные осложнения при лазерной коррекции

Офтальмолог Александр Родин рассказал «Газете.Ru» про осложнения после лазерной коррекции. Он отметил, что они случаются редко, но могут возникнуть у людей с тонкой роговицей.

Коррекция зрения лазером считается наиболее популярной процедурой и безопасной в хирургии. Однако, как и у любого вмешательства, у этого могут быть осложнения. Как уточнил врач, вероятность неприятных последствий не превышает 1-2%. То есть, негативные реакции после коррекции крайне редки.

По словам офтальмолога, пациенты сталкиваются с сухостью глаз или испытывают проблемы с заживлением ткани. Врачи могут бороться с такими осложнениями.

Кроме того, существует целый список противопоказаний. Например, не рекомендуют лазерную коррекцию зрения детям и пожилым людям, а также пациентам с тонкой тканью роговицы.

«Пациентам старшего возраста лучше не проводить коррекцию: из-за ухудшения способность хрусталика переключаться с дали на близь трудно подобрать фокус лазера во время процедуры. <...> Иногда в процедуре отказывают при состояниях, которые могут восстановление после операции, например, при герпесе глаз или воспалительных заболеваниях соединительной ткани», — отметил Родин

В целом, процедура в настоящее время считается наиболее эффективной и безопасной. Главное — выбрать хорошую клинику и специалистов.

Ранее сообщалось о категориях людей, которым противопоказан Оземпик для похудения.